Auto elettrica, la cinese ET7 lancia la sfida a Tesla

In mesi in cui i principali colossi dell’automotive sbandieravano ai quattro venti i propri progressi nel mondo della mobilità elettrica, la Cina procedeva sotto traccia. Oggi, però, un’azienda della Repubblica Popolare afferma di aver messo la freccia e di essere pronta al sorpasso: si tratta di Nio, brand con sede a Shanghai nato nel 2014 che ha annunciato l’avvento di una vettura che potrebbe fare scompigli sul mercato.

Si chiama ET7 ed è una berlina di lusso nata per competere direttamente con Tesla e la sua Model S. In quanto a innovazione, infatti, Nio prova a stupire proprio come l’azienda di Elon Musk: la ET7 arriverà sul mercato nel 2022 con batterie da 70 o 100 kWh in grado di percorrere 400 e 600 km secondo lo standard WLTP, ma prima del 2023 potrebbero essere lanciati anche i primi modelli con batteria a stato solido da 150 kWh e un’autonomia superiore agli 800 km. Numeri in assoluto non migliori della Model S, tuttavia la ET7 potrebbe diventare una concorrente pericolosa della Tesla in termini di rapporto qualità/prezzo: il modello da 100 kWh partirà da 506mila yuan, pari a 64mila euro, costo ad oggi inferiore rispetto a una Model S della stessa potenza.

Quanto ai dettagli tecnici, la ET7 disporrà nella versione top gamma di due motori su due assi: l’anteriore da 245 Cv e il posteriore da 408 Cv, per un totale di 653 Cv e 850 Nm di coppia, in grado di assicurare un’accelerazione da zero a 100 in 3’’9. Ma l’aspetto più intrigante della nuova Nio riguarda la guida automatica: l’azienda cinese ha annunciato che il suo NIO Autonomous Drive sarebbe già in grado di assicurare il livello 5, ovvero quello che permette all’auto di viaggiare da sola, senza l’intervento di un pilota.

Nio.com