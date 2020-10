Ora R1, la piccola cinese che vuole conquistare l’Europa

Un’elettrica low-cost per la città. È la R1, modello della cinese Ora che potrebbe sbarcare a breve anche sul mercato europeo a un prezzo ultra-competitivo. In Cina sono stati venduti più di 5mila esemplari grazie a caratteristiche che potrebbero portare a grandi risultati anche in Occidente. La R1 è infatti disponibile in tre versioni, da 28, 33 e 37 kWh, con un motore elettrico da 35 o 45 kW di potenza e un’autonomia massima di 400 km.

E un dettaglio non da poco riguarda la possibilità della ricarica rapida: in soli 30 minuti la R1 carica l’80% della batteria. Un fattore fondamentale per una city-car, che in Europa potrebbe arrivare con un prezzo vicino ai 10mila euro, rischiando di diventare una vera best seller. Tra l’altro la Great Wall Motors, proprietaria del brand Ora, ha annunciato che le proprie vetture sono state prodotte per essere in regola con le normative europee: una precisazione che sembra voler indicare la R1 come ormai pronta per il grande salto verso Occidente.