Green ed extra-lusso: ecco Aqua

Come viaggeranno sul mare gli stra-ricchi del futuro? Ce lo spiega Sinot, azienda che disegna yacht extra-lusso e che ha presentato un concept davvero interessante: si chiama Aqua ed è un super-yacht mosso da un propulsore al 100% a zero emissioni, grazie ad un sistema combinato idrogeno-elettrico. Aqua può raggiungere la velocità massima di 17 nodi, mentre quella di crociera si aggira tra i 10 e i 12 nodi. A stupire, però, è soprattutto il lussuoso design di Aqua, pensato per trasformare ogni viaggio “green” in un’esperienza indimenticabile.