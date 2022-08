Utile netto in calo per Swisscom: «Un solido semestre»

Il risultato d’esercizio consolidato al lordo di ammortamenti (EBITDA) ammonta a 2’191 milioni, inferiore del 5,4% a quello dell’anno precedente. Senza effetti straordinari e su base valutaria costante risulta un aumento dell’1,0%. Con 785 milioni di franchi, Swisscom registra una riduzione del 25% dell’utile netto. «Gli effetti straordinari nell’anno in corso e in quello precedente hanno influito sull’EBITDA e sul risultato finanziario. Tra questi, il riporto di una partecipazione di Fastweb, la vendita della partecipazione di Swisscom in Belgacom International Carrier Services e gli accantonamenti per procedimenti legali». Compresa la multa di quasi 72 milioni di franchi inflitta dalla Comco. «Senza questi effetti straordinari l’utile netto sarebbe aumentato dell’8,2%».