ZURIGO - Credit Suisse ha interrotto l'attività in Russia relativa a nuovi clienti. Lo ha indicato una portavoce all'agenzia Awp, prendendo posizione su una notizia dell'agenzia Bloomberg che citava un documento interno dell'istituto.

La banca fa anche sapere che sta continuando a ridurre le sue operazioni in Russia in linea con le misure precedentemente annunciate. In questo contesto i dipendenti interessati vengono sostenuti nel trasferimento in altre sedi, ha indicato l'addetta stampa. La società aiuta anche i clienti a ridurre la loro esposizione verso il paese di Vladimir Putin, nel frattempo impegnato in una guerra in Ucraina che ha fatto scattare sanzioni da parte di numerosi stati occidentali.

Due settimane or sono Credit Suisse aveva anche fornito informazioni riguardo alla sua esposizione verso la Russia, che ammonta a 848 milioni di franchi.