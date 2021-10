Sugli scaffali della Migros arrivano le uova sode vegane, una prima mondiale

ZURIGO - Simil-uova sode completamente vegane, made in Switzerland, e in edizione limitata. Sono una prima mondiale le V-Love The Boiled e le ha presentate proprio oggi Migros. Saranno disponibili nel mese di novembre 2021 nelle filiali Migros selezionate delle cooperative di Zurigo, Basilea, Lucerna e Ginevra.

La novità assoluta a base vegetale è stata sviluppata dopo anni di ricerca da un team di Migros Industrie ed è prodotta con proteine di soia, strutturate in due masse diverse. Durante la produzione l'involucro bianco esterno viene riempito con il "tuorlo" vegetale. Le uova V-Love The Boiled saranno vendute in confezione da 4 pezzi al prezzo di fr. 4.40. Le uova vegane sono prodotte in Svizzera da Elsa, affiliata di Migros.

V-Love The Boiled è la seconda novità mondiale sviluppata in Svizzera e prodotta da Migros. Nel 2020 il dettagliante aveva lanciato la prima alternativa al mondo dello yogurt a base di ceci.

Migros