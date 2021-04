Il Covid fa decollare le vacanze in camper, ed è boom d'immatricolazioni

BERNA - È boom di vendite di camper in Svizzera, sulla scia delle nuove modalità di vacanze dettate dalla pandemia di coronavirus: nel primo trimestre sono stati messi in circolazione in Svizzera 1'839 autocaravan, il 34% in più dello stesso periodo del 2020.

La tendenza alla crescita degli acquisti in questo segmento di veicoli prosegue nonostante la campagna vaccinale anti-Covid in corso, sottolinea in un comunicato odierno Auto-Svizzera, l'associazione degli importatori di vetture e altri mezzi.

«Siamo molto curiosi di sapere se si svilupperà una tendenza a lungo termine rivolta a un aumento delle vacanze in campeggio», afferma il portavoce Christoph Wolnik, citato nella nota.

Volkswagen e Fiat davanti a tutti - Per quanto riguarda i singoli marchi, a farla da padrone sono Volkswagen (656 camper entrati in circolazione) e Fiat (648). Più staccati Citroën (130), Mercedes (127) e Ford (117).

Anche i furgoni sono tornati ad essere più richiesti e segnano un +12% a 7'772. In contro tendenza rimangono per contro i camion, che subiscono una contrazione dell'8% a 901 mezzi pesanti.