Parità euro-dollaro: come cambiano le spese europee

In questa quasi parità c'è sia da vincere sia da perdere, a seconda della propria strategia, ma l'aumento di alcuni costi è però inevitabile. Per gli Stati Uniti il rafforzamento del dollaro implica maggiori spese di esportazione e anche maggiore rischio perché la clientela europea ha minore potere di acquisto. Ma, considerando che diverse materie prime si commercializzano in dollari, in un momento in cui la guerra in Ucraina mette a repentaglio le riserve di gas e di cereali, avere una moneta forte dà la possibilità di spingere i prezzi dei cereali, ad esempio, al ribasso. Gli Stati Uniti, poi, non dipendono dalle forniture di gas russo, al contrario dell'Unione europea.