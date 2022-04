Twitter: Musk avverte il CdA sui doveri verso gli azionisti

NEW YORK - Il consiglio di amministrazione di Twitter avrebbe una enorme responsabilità nel caso in cui infrangesse i doveri fiduciari agendo contro gli interessi degli azionisti. Lo afferma Elon Musk rispondendo a chi gli chiedeva un commento su una possibile poison pill per fermare la sua scalata alla società che cinguetta.

In precedenza Musk aveva postato su Twitter il seguente sondaggio: «Privatizzare Twitter a 54,20 dollari ad azioni dovrebbe essere una decisione degli azionisti non del consiglio di amministrazione. Sì o no?». Attualmente i "Sì" sono in schiacciante vantaggio, con oltre l'80% dei voti.