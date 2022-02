Si torna a bere Coca-Cola, come prima della pandemia

ATLANTA - Le vendite di Coca-Cola sono tornate ai livelli pre-pandemici. Per la prima volta dal 2020, l'azienda ha oggi riportato buoni guadagni trimestrali e ricavi che hanno superato le aspettative degli analisti.

Nel quarto trimestre del 2021, i ricavi del gigante hanno toccato i 9,47 miliardi di dollari, rispetto agli 8,60 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione è poi salito a 0,56 dollari, mentre l'utile netto si è attestato a 2,41 miliardi.

Tuttavia, per quanto concerne la fiducia per il futuro, il gruppo leader del settore teme che l'alta inflazione (e quindi gli alti prezzi delle materie prime) continuerà a pesare sui suoi profitti in tutto il 2022. Anche Pepsi, la principale rivale, ha condiviso preoccupazioni simili, mettendo in guardia gli investitori sui costi crescenti per l'imballaggio ed il trasporto.

Secondo l'agenzia Reuters, il ritorno di fiamma delle persone per le bevande di Coca-Cola coincide con la graduale riapertura di teatri, ristoranti ed altre attività - in tutto il mondo - con il crescente allentamento delle restrizioni legale alla pandemia.