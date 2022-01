La crisi delle criptovalute contribuisce al flop dell'asta di Melania

WASHINGTON - Lo scarso interesse per i pezzi messi all'asta da Melania Trump non è stato l'unico fattore ad aver rovinato la vendita destinata in parte alla beneficenza.

Ad inizio mese l'ex first lady aveva annunciato l'asta, che comprendeva tre oggetti: l'iconico cappello bianco, creato per lei dal suo stilista personale Hervé Pierre, un acquarello dell'artista francese Marc-Antoine Coulon e un NFT del cappello, con animazione. Base d'asta: 250'000 dollari, ma pagamento solamente attraverso la criptovaluta Solana.

Come riferisce ora la Cnn, l'asta si è conclusa ieri sera con solamente cinque offerte totali, tutte vicine al requisito minimo, vale a dire 1'800 token Solana. Tuttavia la criptovaluta, come tante altre, nelle ultime due settimane ha subito un forte calo, arrivando a perdere circa il 40%.

Il debole interesse per gli oggetti, un importo di partenza alto e la crisi delle criptovalute hanno creato la ricetta magica per il flop: il lotto sarebbe stato venduto per soli 170'000 dollari, ben 80'000 al di sotto dell'offerta di apertura. Il ricavato andrà in parte in beneficenza: forse anche il fatto di non aver specificato la percentuale della somma destinata alla beneficenza può aver contribuito allo scarso interesse.