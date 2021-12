Elon Musk persona dell'anno, anche per il Financial Times

NEW YORK - Elon Musk è la persona dell'anno anche per il Financial Times. Dopo essere stato incoronato dal Time, per il fondatore di Tesla arriva così un altro riconoscimento.

«Per molto tempo l'industria automobilistica ha chiamato me e Tesla pazzi e truffe: dicevano che le auto elettriche non avrebbero funzionato» ha affermato Musk in un'intervista con il quotidiano della City londinese. «Sto solo cercando di portare la gente su Marte, si consentire la libertà di informazione con Starlink e accelerare la tecnologia sostenibile con Tesla» ha poi aggiunto il miliardario.

Dalla redazione del FT hanno spiegato che Elon Musk è stato ovunque quest'anno - e non solo in modi che lo hanno contraddistinto come una delle figure imprenditoriali più consequenziali e controverse degli ultimi tempi. È stato nominato persona dell'anno perché «ha innescato un cambiamento storico» nell'industria automobilistica, con profonde implicazioni per i Governi, per gli investitori e per il clima. Insomma, si tratta «dell'imprenditore più genuinamente innovativo della sua generazione».

Del suo rivale nella corsa allo spazio Jeff Bezos, Musk ha detto: «Si prende un po' troppo seriamente. In qualche modo sto cercando di spingerlo a trascorrere più tempo a Blue Origin in modo che possano fare progressi. Come dice un mio amico dovrebbe trascorrere più tempo a Blue Origin e meno tempo nella vasca idromassaggio».