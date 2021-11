Con il ritorno al lavoro in ufficio la crescita di Zoom ha visto un rallentamento

SAN JOSÈ - Rallenta la crescita di Zoom nel terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2022: i ricavi sono in aumento del 35% a 1,05 miliardi di dollari (980 milioni di franchi svizzeri), meno del 54% del trimestre precedente e decisamente peggio rispetto alla crescita del 360% dello stesso periodo dell'anno precedente.

Il motivo è semplice: il rientro in ufficio di moltissimi lavoratori, che usano meno il servizio di videoconferenze che diventò estremamente popolare con il primo lockdown. L'utile netto è salito però del 70% a 340,3 milioni di dollari.

I fattori trainanti delle entrate totali, indica l'azienda californiana, includono l'acquisizione di nuovi clienti e l'espansione tra quelli esistenti.

Per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2022, che si conclude in gennaio, Zoom stima ricavi per intorno a 1,05 miliardi di dollari, mentre per l'intero anno fiscale dovrebbero essere intorno a 4,08 miliardi.