Cambio di look in casa SkyUp: nuove uniformi per le assistenti di volo

KIEV - La SkyUp Airlines dice addio a tacchi e gonne. Le hostess indosseranno pantaloni e scarpe da tennis. La decisione della compagnia di linea arriva dopo una raccolta di feedback dalle dipendenti che lamentavano come le vecchie uniformi non fossero comode per lavorare.

Dal 22 ottobre salendo su un volo di linea della SkyUp Airlines, compagnia ucraina, si verrà assistiti e informate delle procedure non più da hostess in gonna e tacchi. Le assistenti di volo indosseranno invece un completo arancione composto da pantaloni e giacca, una semplice maglietta bianca e delle Nike bianche ai piedi. Il look sarà completato con il classico foulard e i capelli intrecciati.

Alexandrina Denysenko, che lavora per la compagnia da sette anni come capo personale di bordo ha spiegato a Reuters che «capita che durante un volo non abbia il tempo di sedermi. I tacchi sono davvero molto belli, ma alla fine di una sola tratta ho male ai piedi e spesso puzzano anche. E se dovessimo evacuare l'aereo o dovessimo atterrare in acqua? I tacchi possono bucare lo scivolo e nuotare con una gonna non è assolutamente confortevole».

La direttrice marketing della compagnia Marianna Grygorash ha dichiarato che «ci siamo resi conto di come le assistenti di volo siano adornate da un immaginario romantico, quando invece il loro lavoro richiede un importante allentamento fisico».

Come le donne, anche per gli uomini è previsto un cambio di uniforme. Per loro la compagnia prevede un completo leggero con maglietta bianca e Nike nere.