Un miliardo di dollari destinato alla protezione del clima da Jeff Bezos

NEW YORK - Jeff Bezos ha deciso di aprire il portafogli in favore del clima. Attraverso il Bezos Earth Fund l'imprenditore è pronto a donare un miliardo di dollari per proteggere gli oceani e la terra. Lo scopo è quello di tutelare il 30% del nostro pianeta entro il 2030, e fa parte degli obiettivi fissati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. L'annuncio è stato fatto durante la New York Climate Week.

Bezos ha preso la decisione dopo aver osservato la terra dallo spazio, durante il viaggio della navicella Blue Origin a luglio. «La natura è il nostro sistema vitale ed è fragile. Mi sono ricordato di questo proprio a luglio, quando sono andato nello spazio con Blue Origin. Avevo sentito dire che vedere la Terra dallo spazio cambia il punto di vista del mondo. Ma non ero preparato a quanto sarebbe stato vero», ha dichiarato Bezos lunedì, come riporta il Guardian.

Il miliardo andrà in favore della conservazione naturalistica in luoghi come il Congo, le Ande tropicali e l'Oceano Pacifico. Il denaro aiuterà ad espandere, gestire e monitorare le aree protette, senza dimenticare le comunità indigene, che avranno un ruolo principe nel proteggere la biodiversità.

Si tratta del primo annuncio di questo tipo, ma ne seguiranno altri due, che mireranno al ripristino dell'ecosistema e alla trasformazione del sistema alimentare. In un post di Instagram del 2020, Bezos aveva dichiarato che avrebbe donato 10 miliardi di dollari per salvare l'ambiente entro il 2030.