SINGAPORE - Noodles con pollo e salsa di soia a due dollari e cinquanta. Si potrebbe dire un piatto con un prezzo da All you can Eat, ma era un piatto con un sapore da stella Michelin. Chan Hong Meng, fondatore del franchise Hawker Chan, nel 2016 aveva ricevuto il premio come riconoscenza alla prelibatezza e qualità dei suoi noodles. Era stato incluso nella prima guida Michelin di Singapore. Ma con gli occhi puntati al successo, lo chef ha tentato l'espansione e le sue preparazioni hanno così fatto cilecca in fatto di qualità.

La sua storia comincia in un ristorantino chiamato Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodles, di cui Chan Hong Meng era proprietario. E se fino al 2016 il suo nome appariva nella guida Michelin di Singapore, il primo settembre di quest'anno non risultava in lista. Perché dopo il trionfo la sua carriera è esplosa. Ha fondato il franchise Hawker Chan, con ristoranti in Thailandia, Filippine e altre ancora.

Così, cercando il successo economico, i piatti di Chan Hong Meng, come i noodles di pollo con salsa di soia, hanno visto la loro qualità scendere e la stella volare via. Contattato dalla Cnn l'esperto di cibo KF Seetoh ha commentato: «La Michelin ha agito correttamente e protetto la dignità della stella».