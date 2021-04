Un “super” bianco per rinfrescare il pianeta

WEST LAFAYETTE - Rinfrescare il clima terrestre con una bella mano di bianco? L'obiettivo è di certo di quelli ambiziosi ma è quanto si sono con ogni probabilità prefissati i ricercatori della School of Mechanical Engineering della Purdue University, nell'Indiana, che hanno recentemente sviluppato la vernice più bianca di sempre per amplificare il raffreddamento degli edifici.

Questo "super" bianco, come riportato in uno studio pubblicato dalla rivista ACS Applied Materials & Interfaces, è in grado di riflettere il 98.1% dell'irraggiamento solare. E nei test eseguiti ha dimostrato di riuscire ad abbassare la temperatura delle superfici fino a 4.5° al di sotto di quella dell'ambiente. A titolo di paragone, le vernici bianche attualmente disponibili hanno un'efficacia che oscilla tra l'80% e il 90% nel riflettere i raggi del sole. Però assorbono le radiazioni ultraviolette e quindi non sono in grado di "trascinare" la temperature superficiale al di sotto di quella ambientale.

«Produrre il più bianco dei bianchi significa che questa vernice può rispedire il massimo della luce solare direttamente nello spazio», ha spiegato il professor Xiulin Ruan, a capo del team della Purdue University. E così «la nostra vernice può dare una mano nel combattere il riscaldamento globale e tenere fresca la Terra».