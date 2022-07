La ribellione Tory, la disfatta e la spugna gettata

Un «Johnson combatte per restare in vita», titola il Times. Un «Johnson scosso dalla ribellione del suo governo», scrive il Financial Times. Un Johnson «umiliato» per il quotidiano i, che parla apertamente di «golpe del suo gabinetto». Non usa invece grandi giri di parole Metro, che a caratteri cubitali rivolge un invito al 10 di Downing Street che non necessita di traduzioni: «Get exit done Boris». E infine, dalla Scozia, c'è il Daily Record con un gioco di parole che sembra già essere stato superato dagli eventi, ma vince senza dubbio la palma per originalità: «Never ending Tory».