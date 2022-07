BoJo getta la spugna, sollievo fra i Tory

Il sottosegretario uscente George Freeman ha tuttavia confermato le sue dimissioni, sostenendo che Johnson dovrebbe «chiedere scusa alla Regina», in quanto capo di Stato, per aver trascinato la crisi in questi giorni e aver accarezzato anche l'ipotesi, secondo alcuni media, di sciogliere il Parlamento di autorità (prerogativa che la legge britannica assegna al primo ministro, con il solo obbligo della controfirma della sovrana, dopo la revoca nel 2019 di una riforma del 2011 che l'aveva invece legata all'approvazione di due terzi della Camera dei Comuni). Freeman ha aggiunto che a suo giudizio BoJo dovrebbe raccomandare alla regina anche la nomina di un premier facente funzioni fino all'elezione di un nuovo leader Tory, e lasciare Downing Street immediatamente.