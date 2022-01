MOSCA - Mosca ha respinto come «assurdità» le accuse di Londra secondo cui la Russia starebbe cercando d'insediare un leader filo-russo in Ucraina. «Chiediamo al Foreign Office di smetterla di diffondere assurdità», ha twittato il ministero degli Esteri russo.

Londra ha lanciato ieri sera il sospetto che il Cremlino stia non solo valutando un'incursione militare in Ucraina, ma anche «un'invasione e un'occupazione» in piena regola per «insediare» al governo di Kiev «una leadership filo-russa». Lo si legge in un comunicato nel quale si addita come futuro «potenziale candidato» premier di Mosca nella vicina repubblica ex sovietica «l'ex deputato ucraino Yevhen Murayev».

L'amministrazione americana ha definito «preoccupanti» le accuse mosse da Londra. In nottata è però la secca replica di Mosca, che ha appunto respinto come «assurdità» le affermazioni britanniche.