Marocco e Israele «riprendono» le relazioni diplomatiche

WASHINGTON / RABAT / TEL AVIV - Sul panorama politico internazionale i riflettori sono puntati su Marocco, Israele e Stati Uniti.

Il riconoscimento Usa - «Oggi ho firmato una proclamazione che riconosce la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale»: lo ha twittato Donald Trump dopo aver annunciato l'accordo tra Marocco e Israele per ristabilire le relazioni diplomatiche.

Il territorio del Sahara occidentale è conteso tra il Marocco e il cosiddetto Fronte Polisario (Fronte di Liberazione Popolare di Saguia el Hamra e del Río de Oro), una organizzazione militante e un movimento politico che ne ha dichiarato l'indipendenza proclamando la Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi.

«La proposta del Marocco per una seria, credibile e realistica autonomia è l'unica base per una soluzione giusta e durevole per una pace e una prosperità duraturi», ha proseguito. In un altro tweet il presidente uscente ricorda che il Marocco ha riconosciuto gli Stati Uniti nel 1777 e che «quindi è giusto che riconosciamo la sua sovranità sul Sahara occidentale».

Accordo Marocco-Israele - Trump si era già fatti portavoce dell'intesa tra Marocco e Israele, che hanno concordato di stabilire relazioni diplomatiche. «Un'altra svolta storica oggi. I nostri due grandi amici Israele e il regno del Marocco hanno concordato di ristabilire complete relazioni diplomatiche, una svolta enorme per la pace in Medio Oriente!».

Da parte sua, il Marocco ha confermato la «ripresa» delle relazioni diplomatiche con Israele. Il sovrano marocchino, Mohammed VI, ha definito «una presa di posizione storica» il riconoscimento da parte di Washington della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale.

La soddisfazione di Netanyahu - «Ringrazio Trump per questa pace storica e per gli sforzi enormi fatti a beneficio d'Israele»: lo ha detto in tv il premier Benjamin Netanyahu che, dopo aver ringraziato anche re Mohammad VI, ha aggiunto che presto ci saranno uffici di collegamento con il Marocco, poi delegazioni diplomatiche e voli diretti. «Sarà - ha aggiunto Netanyahu - una pace molto calda, una grande luce di pace».