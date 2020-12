Anthony Fauci sarà il consigliere medico di Joe Biden

WASHINGTON - Il noto immunologo Anthony Fauci sarà il consigliere medico sulla pandemia di Joe Biden.

Lo ha confermato oggi stesso il Presidente-eletto, insieme ad altri nomi chiave del suo team per la sanità. Fauci ha sempre avuto un rapporto difficile con Donald Trump: i due si sono smentiti diverse volte, non si sono visti o sentiti per settimane, e Trump ha anche minacciato di licenziarlo. Presto però il celebre esperto avrà un ruolo chiave nel team di Joe Biden, e sarà un punto di riferimento per tutto ciò che concerne la pandemia.

Tra le novità comunicate da Biden anche l'entrata in materia del Procuratore generale della California, Xavier Becerra, che diventerà il primo ispanico a guidare il Ministero della salute.

Confermata anche la scelta di Rochelle Walensky, responsabile malattie infettive al Massachusetts General Hospital, per guidare i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), e di Vivek Murthy come "surgeon general", il capo operativo della sanità, ruolo che aveva già ricoperto con Obama.