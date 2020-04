A rischio rinvio la convention democratica, ma non le elezioni

WASHINGTON, D.C. - Joe Biden, il frontrunner democratico nella corsa alla Casa Bianca, è ormai convinto di avere la nomination democratica saldamente nelle mani. E questo nonostante le dichiarazioni di Bernie Sanders, che evoca uno stretto margine di possibilità per sé.

Detto ciò, Biden si dice dubbioso in merito alla possibilità che la convention dell'Asinello possa tenersi a metà luglio come previsto. «È difficile da immaginare», ha risposto in una intervista concessa alla Msnbc, ipotizzando che venga posticipata a causa della pandemia di coronavirus.

Discorso differente invece in ottica del prossimo novembre. L'ex vicepresidente ritiene invece che «non c'è alcuna ragione per eliminare o ritardare le elezioni generali», ma ha ammesso che potrebbero esserci seri adattamenti, ad esempio aumentando la possibilità di votare senza andare fisicamente alle urne, ad esempio per posta, online o addirittura col drive-in.