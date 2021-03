Amazon cambia (di nuovo) il logo dell'app perché ricorda vagamente Hitler

NEW YORK - Quando si crea un nuovo logo, o si cerca di rimodernarlo, i designer e il reparto marketing spendono ore e ore di tempo per valutare numerosi aspetti. Una volta ideato, deve ricevere l'approvazione di più persone, prima di essere utilizzato sul mercato. Ed è quanto sarebbe dovuto succedere anche ad Amazon, che recentemente ha rinnovato l'icona della propria app. Ma qualcosa, probabilmente, è andato storto. Sì, perché il nuovo logo ricorda vagamente Hitler.

Il logo - Lo sfondo color pacco e il sorriso tipico dell'azienda sono ben visibili sull'icona rinnovata. Tuttavia è stato aggiunto un pezzetto dentellato di scotch azzurro sulla parte superiore, per indicare il nastro adesivo che avvolge i pacchi. E qui sta il problema. Alcuni utenti dei paesi in cui il nuovo logo era disponibile da gennaio, hanno notato una certa somiglianza, stilizzata, ad Adolf Hitler: con un po' di fantasia il pezzetto di nastro poteva assomigliare ai tipici baffi del dittatore tedesco. Una relazione, anche se vaga, che Amazon voleva assolutamente evitare.

E così il logo è stato velocemente sostituito. Il pezzetto di nastro adesivo non è più dentellato, ma quadrato, con tanto di pieghetta nell'angolo per far aprire il pacco.

Si tratta del primo cambiamento di design negli ultimi cinque anni. Per la prima volta è sparito anche il nome dell'azienda, ed è stato eliminato il classico carrello.

Il logo alla Hitler è stato visto nelle ultime settimane solo dagli utenti iOS di Italia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito, mentre il logo aggiornato è stato lanciato la scorsa settimana in tutto il mondo (sempre solo per iOS), ricorda la CNN. Per Android sarà disponibile da questa settimana (in Svizzera è già disponibile).