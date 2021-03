Manager di Nike lascia, il figlio usava la sua carta per fare "resell" di scarpe

BEAVERTON - Ann Hebert, vice presidente e direttrice generale della divisione nordamericana di Nike, ha annunciato ieri le proprie dimissioni (con effetto immediato) dal colosso dell'abbigliamento sportivo, per cui lavorava da 25 anni, per un presunto collegamento con l'attività di rivendita di sneaker del figlio.

La scorsa settimana, Bloomberg aveva rivelato che il 19enne, attivo via social con il suo brand West Coast Streetwear, aveva usato la carta di credito intestata alla madre per acquistare oltre 100'000 dollari di scarpe in edizione limitata da poi rivendere.

Il giovane aveva chiesto a Bloomberg Businessweek di omettere dall'articolo il nome della madre (temendo possibili conseguenze) e aggiungendo di non aver mai ricevuto informazioni interne da parte sue né codici sconto.

Un fenomeno in ascesa

Il "resell" di articoli a tiratura limitata, in particolare quello legato alle scarpe di brand come Nike e Adidas e ai capi di abbigliamento di Supreme, è un business in costante crescita. Secondo le proiezioni elaborate da GlobalData, il mercato globale continuerà a crescere di oltre un terzo delle proprie dimensioni ogni anno, passando dai 28 miliardi di dollari del 2019 ai 64 miliardi previsti nel 2024.

Oltre il 1000% del prezzo originale

Un esempio recente, che ben illustra quali possono essere i margini di guadagno offerti da questa nicchia, è il caso delle esclusive Air Jordan Retro 1 Trophy Room, rilasciate lo scorso 10 febbraio in tiratura estremamente limitata (si stimano circa 12mila paia in tutto). Con un prezzo di listino di 190 dollari, per acquistarle ora è necessario sborsare in media oltre 2'500 dollari. Una differenza rispetto al prezzo originale di oltre il 1400%.

E le cifre salgono ulteriormente per riuscire ad accaparrarsi l'edizione "Friends & Family", ancora più limitata di quella originale - dalla quale si distingue per i suoi lacci blu - che su StockX (una delle principali piattaforme dedicate al resell) ha un intervallo di contrattazione tra i 3'100 e i 4'500 dollari, a seconda della taglia.