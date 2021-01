Elon Musk si prepara a donare 100 milioni a favore del clima

BEL AIR - Elon Musk sta per lanciare un concorso volto a incoraggiare tecnologie più innovative di cattura del carbonio. Il premio? 100 milioni di dollari.

«Donerò 100 milioni di dollari come premio per la migliore tecnologia di cattura del carbonio», ha twittato il Ceo di Tesla e SpaceX, aggiungendo che avrebbe fornito ulteriori dettagli «la prossima settimana». Lo riporta Business Insider.

Uno studio pubblicato su Scientific Reports a novembre ha sottolineato l'importanza e l'urgenza di «sviluppare tecnologie per la rimozione su larga scala dei gas serra dall'atmosfera», un processo noto come cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), in quanto la temperatura della Terra è già sulla buona strada per superare i livelli massimi fissati dall'accordo di Parigi sul clima.

Anche Joe Biden, che ha sempre reso pubbliche le sue preoccupazioni sul tema climatico e che ha fatto rientrare gli Usa nell'accordo di Parigi, ha affermato che la sua amministrazione avrebbe preso provvedimenti per «accelerare lo sviluppo e la diffusione della tecnologia di cattura del carbonio».

Da qui l'azione filantropica di Elon Musk, che è stato recentemente criticato per le poche donazioni effettuate in confronto ad altri super-ricchi. In seguito alle critiche aveva chiesto ai suoi fan consigli su come donare al meglio i suoi soldi. «Donare denaro in modi che fanno davvero la differenza è più difficile di quanto sembri», aveva twittato Musk all'inizio di questo mese.

Musk, lo ricordiamo, aveva brevemente superato l'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos come l'uomo più ricco del mondo prima che un calo del prezzo delle azioni Tesla lo facesse retrocedere di nuovo al secondo posto.