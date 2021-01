NEW YORK - Shopify, la piattaforma dell'e-commerce con oltre 800'000 esercenti in tutto il mondo, scarica Donald Trump e mette offline i siti gestiti dalla campagna del presidente e dalla Trump Organization in risposta alle violenze in Campidoglio.

Shopify spiega che le sue politiche vietano alla piattaforma di sostenere le organizzazioni che promuovono la violenza.