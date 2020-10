Huawei lancia le Petal Maps, l'alternativa alle mappe di Google

PECHINO - Huawei potenzia l'App Gallery, il negozio di applicazioni alternativo a quello di Google - cui non ha più accesso per via delle sanzioni Usa - e lancia le Petal Maps, la sua app di mappe con indicazioni stradali che copre 140 Paesi e regioni.

Annunciate nel corso della presentazione dei nuovi smartphone Mate 40, le mappe di Huawei supportano indicazioni in 79 lingue e offrono notifiche vocali in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e mandarino. Tra gli altri servizi, le informazioni sui mezzi pubblici in 129 città.

Petal Maps è una delle 96 mila applicazioni (+120%) presenti sull'App Gallery, a cui sono registrati 1,8 milioni di sviluppatori, evidenzia la società di Shenzhen. Sullo store sono presenti anche Petal Search, la app di ricerca di Huawei disponibile in 170 Paesi e 50 lingue, e Huawei Docs, per la produttività, che supporta una cinquantina di formati di documenti.