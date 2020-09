Le figure professionali più richieste nel mondo del lavoro (secondo LinkedIn)

COLOGNY - In un mercato del lavoro sempre più caotico non basta essere agguerriti: bisogna avere le competenze giuste. LinkedIn ha elencato le 10 figure professionali più richieste attualmente. Molte hanno a che fare con il campo informatico.

Figure professionali - Avere molta familiarità con la blockchain può essere davvero utile per trovare un impiego, così come essere pratici di cloud e calcolo distribuito. Oggi le aziende, secondo il social network, sono alla ricerca di esperti nel ragionamento analitico. Pure l'intelligenza artificiale è un settore in continua espansione.

Un'altra figura professionale richiesta è quella dell'User experience designer, ovvero colui che progetta i meccanismi per aumentare fedeltà e soddisfazione dell'utente. Anche gli analisti aziendali e gli esperti di Affiliate marketing non dovrebbero restare senza un posto.

Mestiere più tradizionale ma sempre ricercato: l'addetto alle vendite. Tornando nel campo dei computer, gli esperti d'informatica applicata alla scienza possono avere buone chance. Infine il settore della produzione video offre svariate possibilità.

Competenze - Oltre alle 10 figure professionali sopra elencate, LinkedIn ha evidenziato quali sono le competenze che spalancano più porte e consentono più facilmente di trovare un lavoro. La prima è senz'altro la creatività e in ogni modo la capacità di proporre nuove idee e concetti. La forza di persuasione è ugualmente molto apprezzata, così come lo spirito collaborativo. La flessibilità del lavoro del 2020 (e non si parla solo di home working) richiede molta adattabilità. Infine l'intelligenza emotiva, ovvero essere capace di riconoscere, comprendere e utilizzare le emozioni, proprie o altrui.