American Airlines: 25'000 posti di lavoro a rischio

FORT WORTH - Il settore dell'aviazione è ancora in difficoltà. In particolare negli Stati Uniti, dove l'economia è di nuovo confrontata con l'aumento dei contagi, lockdown e restrizioni. Da American Airlines il prossimo autunno - quando scadranno gli aiuti pubblici - potrebbero quindi saltare 25'000 posti di lavoro. Un avvertimento in tal senso è stato recapitato ai dipendenti.

Le compagnie aeree statunitensi beneficiano di aiuti pubblici per 25 miliardi di dollari, a condizione che sino alla fine di settembre non effettuino tagli del personale. Ma per il settore la situazione continua a essere precaria, pertanto un'ondata di licenziamenti durante il prossimo autunno sembra essere inevitabile.