Sono loro i vip che hanno guadagnato di più nell'ultimo anno

NEW YORK - Hanno raggranellato un totale di 6,1 miliardi di dollari (lordi) le 100 celebrità che hanno guadagnato di più fra il 2019 e il 2020.

Un calo (leggero) di 200 milioni di dollari, sul quale ha probabilmente influito anche la pandemia. Lo svela l'annuale rapporto di Forbes "The celebrity 100" sui vip più pagati al mondo.

In cima alla lista ci sono, senza troppe sorprese, i due assi del "clan Kardashian": prima è la piccola di casa Kylie Jenner che ha incassato 590 milioni di dollari gran parte dei quali ottenuti grazie alla vendita del suo marchio di cosmetici. Secondo il suo cognato Kanye West, con 170 milioni di dollari, perlopiù derivanti dall'accordo con Adidas per le sue Yeezy.

In terza posizione, e sportivo più pagato in assoluto, c'è il nostro Roger Federer (106,3 milioni) davanti a Cristiano Ronaldo (numero 4, 105 milioni) e Lionel Messi (104 milioni). Per la prima sportiva è necessario scendere fino alla 90esima posizione per trovare la tennista Naomi Osaka che ha guadagnato 37 milioni di dollari, un primato per un'atleta donna.

Fra gli attori, il più pagato resta Dwayne Johnson (87,5 milioni) seguito da Ryan Reynolds (71,5 milioni) - fresco del suo successo su Netflix con "Six Underground" - e un altro "graziato" dalla piattaforma streaming (e dal suo film "Spenser Confidential"): Mark Wahlberg (58 milioni). Le attrici? Solo tre nella top 100 con Jennifer Lopez (47,5 milioni), Sofia Vergara (43 milioni) e Angelina Jolie (numero 99)

Per i cantanti il primo è Elton John (81 milioni) seguito da Ariana Grande (72 milioni), dietro di lei il trio Jonas Brothers (68,5 milioni) e i dj The Chainsmokers (68 milioni). Paga scotto, invece, Taylor Swift (63,5 milioni) solitamente nelle prime posizioni ma quest'anno con il suo tour congelato dal Covid-19.