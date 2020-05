«Con la mascherina si vola sicuri», ma il ceo di Ryanair viene smentito

SWORDS - Una nuova uscita incauta per il boss di Ryanair, Michael O'Leary, rischia di trasformarsi in una figuraccia. Al fine di riprendere i voli della sua flotta a luglio dopo lo stop causato dal blocco dei voli, il noto ad ha affermato che, se tutti indossano, la mascherina sugli aerei si riduce il rischio di contagio da coronavirus del «98,5%».

La dichiarazione è stata fatta nel corso del programma Bbc Today. O'Leary ha citato un non meglio precisato studio del Dublin Mater Hospital (ospedale universitario della capitale irlandese), senza però dare altre indicazioni in merito. Non si è fatta attendere la risposta del mondo della scienza, col professor Paul Hunter, della University of East Anglia, che ha condotto importanti studi sulle mascherine: ebbene, le parole di O'Leary non avrebbero un fondamento, e l'esperto ha precisato che la protezione in termini percentuali non va oltre il 10-15%.

Ryanair non ha voluto accettare la "sconfitta" e ha girato alla Bbc un tweet con un grafico del Dublin Mater Hospital, fra l'altro molto diffuso sui social media e dalle basi scientifiche piuttosto dubbie, in cui si afferma che la possibilità di trasmissione della Covid-19 se due persone indossano la mascherina è pari all'1,5%.