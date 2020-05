Altri 3 miliardi di euro per Alitalia

ROMA - Il governo italiano intende sostenere Alitalia con altri 3 miliardi di euro per il 2020. Lo ha confermato oggi a Roma davanti alla stampa estera la ministra dei trasporti Paola De Micheli.

I 3 miliardi sono inseriti nella bozza del decreto di legge sul Rilancio per la crisi del Coronavirus. I fondi sono destinati a una nuova società, interamente controllata dal Tesoro italiano o da una società a prevalente partecipazione pubblica.

La società può «acquistare e prendere in affitto rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo, anche in amministrazione straordinaria». Il testo non fa nessun esplicito riferimento ad Alitalia, ma la dotazione è la stessa indicata dal ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per la compagnia.