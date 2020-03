Louis Vuitton ha deciso di produrre disinfettanti per dare una mano contro il Covid-19

PARIGI - Le principali aziende produttori di profumi, e non solo, hanno deciso di dare una mano nella lotta contro il Covid-19, producendo gratuitamente disinfettante per le mani con le materie prime e i macchinari che hanno a disposizione.

Lo ha annunciato la multinazionale LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton SE), proprietaria di Louis Vuitton, dichiarando che sfrutterà le sue linee di produzione di profumi per produrre del disinfettante per le mani, in modo da aiutare le persone a difendersi contro il coronavirus. L'iniziativa è stata intrapresa per affrontare la carenza di prodotti sanitari in Francia.

LVMH, proprietaria di numerosi marchi di alta moda come Dior, Guerlain, e Givenchy, consegnerà in seguito il prodotto alle autorità sanitarie francesi gratuitamente. «La misura inizierà oggi, e continuerà per tanto quanto sarà necessaria» ha spiegato LVMH, dichiarando di essere in continuo contatto con le autorità.

In Francia, dove i contagi hanno superato soglia 5'000, sono stati chiusi tutti i ristoranti, caffè, bar, e punti vendita di beni non essenziali.