SpaceX permetterà a tre turisti di andare in visita alla Stazione Spaziale Internazionale

WASHINGTON - Tre turisti in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). È questo il progetto dell'azienda spaziale statunitense SpaceX, in collaborazione con la start-up texana Axiom.

La partenza è prevista nella seconda metà del 2021, quando i tre prescelti partiranno insieme al comandante della capsula spaziale "Crew Dragon".

Non è ancora stato indicato quanto i turisti dovrebbero pagare per il viaggio: i costi per il lancio del solo razzo "Falcon 9", la cui missione sarà di trasportare la capsula nello spazio, ammontano a circa 60 milioni di dollari. In aggiunta, deve essere presa in considerazione la realizzazione della capsula "Crew Dragon". Queste stime indicano che un biglietto dovrebbe costare decine di milioni di dollari.

Non sarebbero i primi ad effettuare una vacanza nello spazio: un totale di otto persone si erano già recati all'ISS in qualità di turisti. Il primo ad effettuare un tale viaggio è stato l'imprenditore statunitense Dennis Tito nel 2001, ad un prezzo di 20 milioni di dollari. L'ultimo in ordine cronologico è stato il canadese Guy Laliberté, fondatore del celebre Cirque du Soleil.

L'azienda di Elon Musk ha annunciato anche che, in collaborazione con il fornitore statunitense di turismo spaziale "Space Adventures", intende realizzare un viaggio spaziale come mai prima d'ora. Nel caso l'idea andasse in porto, quattro persone avranno la possibilità di viaggiare da due a tre volte più lontano dalla terra rispetto a dove si situa l'ISS. Il progetto dovrebbe partire al più tardi nel 2022.