I produttori di auto ibride sono accusati di ingannare i clienti riguardo le emissioni

LONDRA - La capacità di guida “a emissioni zero” delle auto ibride, promossa dalle pubblicità delle case automobilistiche, ha fatto storcere il naso a molti.

Tra di loro Greg Archer, direttore della Federazione europea per i trasporti e l'ambiente (Transport & Environment), che ha dichiarato al The Guardian che una tale pubblicità sia una truffa nei confronti dei propri clienti. La Miles Consultancy ha sviluppato infatti dei dati che mostrano effettivamente che quasi tutte le auto ibride plug-in non sono riuscite a uguagliare, in condizioni di guida normale, gli obiettivi raggiunti nei test di laboratorio.

Le basse temperature possono infatti far scattare l’utilizzo del motore a combustione interna in tutti e 11 gli ibridi plug-in più venduti nel Regno Unito. Come per esempio nel SUV XC90 della Volvo, nella Mercedes-Benz Classe E executive car, e nel crossover Niro della Kia.

La guida a zero emissioni potrebbe risultare impossibile anche a causa di altri fattori: oltre all'aria fredda, l’accensione del riscaldamento (anche se la batteria è completamente carica) o l'attivazione del processo per sbrinare il parabrezza sarebbero anch'essi in grado di attivare il motore a combustione interna.

Nel caso del SUV Mitsubishi Outlander, il plug-in più venduto nel Regno Unito nel 2019, tale motore si attiva anche se il conducente accende il "cruise control" per mantenere in modo autonomo una distanza di sicurezza dalla vettura che precede, o se la batteria diventa troppo calda o fredda a causa delle condizioni climatiche.

Il mese scorso, lo ricordiamo, il Governo ha informato che è in fase di valutazione il divieto di vendita degli ibridi nel Regno Unito a partire dal 2035. Questo per dare la priorità alla promozione di auto elettriche. Una tale prospettiva non è andata giù alle case automobilistiche, secondo cui la tecnologia ibrida è l'unico modo per ridurre rapidamente le emissioni.