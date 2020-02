Amazon alla carica: aperto il primo supermercato senza casse all'uscita

NEW YORK - Amazon vuole eliminare i tempi d'attesa all'uscita del supermercato. È stato infatti aperto il primo grande magazzino dove i consumatori possono prendere ciò di cui hanno bisogno e poi andarsene senza passare prima dalle casse.

La catena ha aperto il primo negozio, chiamato "Amazon Go Grocery", a Seattle, casa base del gigante di distribuzione online. Il funzionamento è semplice: i clienti scannerizzano un'app del proprio smartphone all'entrata del negozio. In seguito, videocamere, algoritmi e sensori tengono traccia di tutto ciò che viene preso dagli scaffali. Infine, la somma di ciò che è stato comprato viene addebitata sul conto Amazon del cliente.

Due anni fa Amazon aveva iniziato l'esperimento con dei negozi di alimentari, nei quali erano presenti in vendita principalmente bibite e panini. Questo ha permesso di ottimizzare la tecnologia alla base dei sensori, anche per tenere conto di come la gente tocca determinati prodotti fruttiferi per testarne la maturazione. Nel negozio tra l'altro non si pesa nulla, un'arancia ha per esempio il costo fisso di 53 centesimi, mentre una banana di 19.

I clienti sembrano apprezzare principalmente il risparmio di tempo e la facilità di prendere i prodotti senza doversi fermare a pagare. Le famiglie possono inoltre accedere effettuando una scansione unica per tutti i membri. Tuttavia, attenzione a chi vi chiede di raggiungere un prodotto sullo scaffale più alto: il costo viene infatti addebitato a chi raccoglie il prodotto.

Comunque Amazon è stato anche accusato di discriminazione verso le persone a basso reddito, che potrebbero non avere nè una carta di credito nè un conto corrente bancario. Per questo motivo, in casi particolari, i clienti possono pagare in contanti avvisando uno dei membri dello staff presenti sul luogo. È stata oggetto di critiche anche la rimozione del lavoro dei cassieri. Tuttavia, Amazon ha dichiarato che ci sono comunque sempre diversi dipendenti che lavorano nel grande magazzino, principalmente per rifornire gli scaffali.

