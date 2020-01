I 737 Max potrebbero costare 20 miliardi a Boeing

NEW YORK - La crisi del 737 Max potrebbe costare al costruttore aeronautico americano Boeing fino a 20 miliardi di dollari nel caso in cui l'aereo tornasse a volare in giugno o in luglio.

È la stima di Ron Epstein, analista di Bank of America, secondo il quale la cifra esclude comunque eventuali patteggiamenti con le famiglie delle vittime dei due incidenti mortali della Lion Air e dell'Ethiopian Airlines. Epstein stima che il 40% degli utili registrati da Boeing lo scorso anno fossero legati al 737 Max.