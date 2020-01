La banca centrale non immette liquidità nel sistema

PECHINO - La People's Bank of China (Pboc), la banca centrale del paese, ha continuato a non immettere liquidità nel sistema bancario attraverso il pronti contro termine. Il sistema bancario segnala un livello relativamente alto di liquidità al momento, ha spiegato la Pboc sul suo sito web.

Nessun pronti contro termine è in scadenza oggi. Il pronti contro termine è un processo in cui la banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali attraverso un'offerta, con un accordo per rivenderli in futuro.