Toyota è più ottimista per il suo 2020

TOKYO - Toyota rivede al rialzo le stime sulle vendite per il 2020 a 10,77 milioni di autoveicoli, dai 10,72 previsti a inizio anno, in controtendenza con l'andamento dei principali concorrenti.

La prima casa automobilistica giapponese stima un fatturato in crescita del 2% a 8,50 milioni di vetture a livello globale, trainato dalla domanda dei nuovi modelli in Cina ed Europa, e compensando la flessione del 4% del mercato domestico, con vendite previste a 2,26 milioni di veicoli, per via dell'entrata in vigore a inizio ottobre della tassa sui consumi.

Se l'obiettivo verrà raggiunto le immatricolazioni sorpasseranno quota 10 milioni per il settimo anno di fila, rinnovando il record di fatturato sempre aggiornato a partire dal 2016.

Nell'anno corrente Toyota si posiziona al secondo posto a livello mondiale dietro la tedesca Volkswagen e davanti all'alleanza composta da Renault-Nissan e Mitsubishi Motors.

Il costruttore nipponico ha annunciato di voler vendere almeno 2,31 milioni di auto ibride e vetture con motore elettrico nel 2020, un aumento del 20% rispetto all'anno in corso.