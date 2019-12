Renault: il Cda sceglie Luca De Meo per la direzione generale

PARIGI - Il consiglio d'amministrazione di Renault si è espresso a favore della candidatura del manager italiano di Luca De Meo (attualmente a capo di Seat, gruppo Volkswagen), al posto di direttore generale del gruppo: è quanto riferiscono fonti concordanti citate dai media francesi. In borsa, il titolo del colosso francese dell'auto è cresciuto di 1,07 punti, a 4,70 euro, dopo la riunione del Cda.

Dopo Air France, la cui direzione è stata affidata al canadese, Ben Smith, anche un altro gruppo simbolo dell'economia francese come Renault opta dunque per un dirigente straniero. Dopo aver rilanciato Seat, Luca De Meo è stato scelto da Renault per sostituire l'ex direttore generale, Thierry Bolloré. È stato preferito a candidati francesi di peso come Patrick Koller, numero uno di Faurecia, e Clotilde Delbos, che dopo il licenziamento di Bolloré assunse l'incarico ad interim.

Per un effettivo trasferimento del cinquantaduenne milanese a Parigi restano ancora alcuni ostacoli. De Meo, scrive Le Parisien, è infatti vincolato ad una clausola di non concorrenza con Volkswagen, la casa madre di Seat. Il presidente di Renault, Jean-Dominique Senart, spera di finalizzare la nomina entro fine anno.

L'italiano poliglotta ha oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive, dove ha lavorato per 10 marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici, il primo del quale fu proprio Renault, ed ha partecipato al lancio di oltre 50 modelli. Diplomato Honoris causa in Business administration, parla cinque lingue e vanta importanti successi nel settore dell'auto. Nel 2009, dopo varie esperienze tra cui quella in Toyota e Fiat, ha raggiunto il gruppo Volkswagen, prima della nomina al vertice di Seat, nel 2015. Dopo una lunga traversata nel deserto, il marchio spagnolo è ora in piena rinascita, anche grazie agli importanti investimenti realizzati durante la sua gestione.