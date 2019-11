Macy's rivede al ribasso le stime 2019

NEW YORK - Macy's chiude il terzo trimestre con vendite in calo e rivede al ribasso le stime per il 2019. Il periodo luglio-settembre si è chiuso con vendite per 5,17 miliardi di dollari, il 4% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 5,32 miliardi di dollari.

Per il 2019 Macy's prevede vendite in calo fra l'1% e l'1,5%, in ribasso rispetto alle vendite piatte o in aumento dell'1% precedentemente previste. Macy's rivede al ribasso anche l'utile per azione.