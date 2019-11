Google: siti troppo lenti? Ecco il marchio della vergogna

LOS ANGELES - Google è pronta a imprimere il marchio della vergogna sui siti web colpevoli di caricarsi troppo lentamente. La compagnia ha annunciato che il browser Chrome per la navigazione in rete apporrà un'etichetta per contrassegnare siti lenti, in modo da avvisare gli utenti che, se vogliono accedere a quei contenuti, dovranno mettere in conto un po' d'attesa.

«In futuro Chrome potrà identificare con un badge chiaro i siti che in genere si caricano in modo veloce o lento», si legge in un post dell'azienda. Su Chrome saranno sperimentate «diverse opzioni, per determinare quale fornisce il massimo valore ai nostri utenti».

Tra le opzioni potrebbe esserci un triangolo rosso d'allerta e la scritta «generalmente si carica in modo lento». Sul fronte opposto, i siti veloci potrebbero vedere colorarsi di verde, al posto del classico blu, la barra che mostra lo stato di caricamento di una pagina.