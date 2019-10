NEW YORK - Libra continua a perdere pezzi. Dopo le uscite di Mastercard, Visa, eBay, Stripe e Paypal, scarica la criptovaluta di Facebook anche Booking Holdings, la società che sta dietro a Booking.com e Priceline.

L'addio di Booking Holdings segue l'avvertimento lanciato dal Financial Stability Board che, in una lettera ai ministri delle finanze del G20, ha messo in guardia sui rischi legati alle valute digitali e sulla necessità di colmare i vuoti di regolamentazione in materia.