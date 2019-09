Il contante costa 24 miliardi di euro

ROMA - Per colmare il gap dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei nel pagamento di moneta elettronica «è necessaria un'azione decisa da parte del Governo».

Lo scrive l'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano. «Tre anni fa avevamo sviluppato una proposta per la loro incentivazione, per recuperare il mancato gettito di circa 24 miliardi di euro all'anno legato prevalentemente ai pagamenti in contante».

Per i ricercatori, Valerio Portale e Ivano Asaro, l'azione di incentivazione deve innanzitutto essere ampia e coinvolgere un elevato numero di consumatori e/o esercenti. Poi serve che sia capace di colmare il gap in breve tempo e di cambiare le abitudini anche se dovesse successivamente essere 'spento' l'incentivo. Ma soprattutto la misura dovrebbe essere semplice («per accedere a incentivi o detrazioni consumatori ed esercenti devono poterlo fare senza una eccessiva burocratizzazione del processo») e positiva («sì agli incentivi, no agli obblighi»).

«In questa direzione vanno molteplici proposte che sono già state avanzate: dagli incentivi sullo spesa, alle detrazioni fiscali - è la loro conclusione -. La strada è lunga e piena di ostacoli. Ma è necessario iniziare a percorrerla in fretta».