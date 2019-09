Nuovo punto vendita Ikea nel sud ovest della Cina

KUNMING - Il gigante mondiale dell'arredamento Ikea ha iniziato oggi la costruzione del suo primo punto vendita nella provincia dello Yunnan, nella Cina sudoccidentale.

L'apertura del centro a Kunming, capoluogo della provincia, è prevista per la fine del 2020. L'azienda ha annunciato un investimento di oltre 1 miliardo di yuan, pari a 141 milioni di dollari, per un edificio a tre piani che avrà oltre 120.000 metri quadrati di superficie.

Ikea, entrata in Cina da più di due decenni si è sviluppata rapidamente e sta ampliando la sua presenza in molte città, come ha sottolineato Lukasz Ostrowski, direttore di area Ikea China, in occasione della cerimonia inaugurale.

La Cina è uno dei mercati più importanti per Ikea nel mondo, nel quale «abbiamo piena fiducia nello sviluppo futuro», ha affermato Ostrowski, aggiungendo che Ikea sta accelerando la sua espansione in Cina sia online che sul territorio.

Ikea ha aperto il suo primo negozio nella Cina continentale a Shanghai nel 1998. Secondo le previsioni, entro il 2020 l'azienda disporrà di oltre 35 punti vendita in Cina. Attualmente gestisce 28 negozi in 22 città e altri otto sono in costruzione.