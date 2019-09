L'Ocse segnala una contrazione della crescita in Germania e Stati Uniti

PARIGI - Il superindice dell'Ocse (Ica), che cerca di prevedere con 6-9 mesi di anticipo le tendenze economiche future, continua a segnalare una contrazione della crescita in grandi potenze come gli Stati Uniti e la Germania: è quanto annuncia oggi l'Organismo internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica con sede a Parigi.

In Italia e in Giappone, prosegue l'Ocse, il superindice «continua ad indicare una stabilizzazione della crescita». Crescita stabile prevista anche per la Gran Bretagna, «malgrado gli importanti margini d'errore dovuti alla persistente incertezza legata a Brexit», si precisa nella nota.