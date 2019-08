Hong Kong, cancellati tutti i voli in partenza

HONG KONG - L'aeroporto di Hong Kong ha annunciato di aver cancellato tutti i voli in partenza dallo scalo rimasti in programma per oggi.

È il secondo giorno di cancellazioni, dopo quelle di ieri. Migliaia di dimostranti stanno protestando anche oggi nello scalo e hanno bloccato l'ingresso ai banchi dell'aeroporto.

Le autorità dell'aeroporto di Hong Kong hanno specificato che i voli cancellati in programma per oggi riguardano le partenze dallo scalo, mentre hanno sottolineato che non dovrebbero esserci conseguenze per gli arrivi, sebbene alcune decine di voli con destinazione a Hong Kong fossero già stati annullati.

Le autorità aeroportuali hanno annunciato che i servizi di check-in per i voli in partenza sono stati sospesi alle 16:30 locali (le 10.30 svizzere). Altri voli in partenza che hanno completato le operazioni di check-in potranno partire. Le autorità hanno consigliato di non andare in aeroporto.

Migliaia di manifestanti hanno occupato il terminal principale dell'aeroporto per il quinto giorno consecutivo. Dopo aver riempito due sale separate per gli arrivi, i manifestanti si sono riversati nell'area delle partenze, nonostante le maggiori misure di sicurezza progettate per tenerli fuori.

EgyptAir sospende i voli fino a nuovo avviso - La compagnia di bandiera egiziana EgyptAir ha sospeso tutti i voli per Hong Kong "fino a nuovo avviso". Lo riferisce la stessa compagnia in un comunicato.

La decisione è stata annunciata in seguito alle proteste di migliaia di dimostranti che anche oggi, per il quinto giorno consecutivo, hanno bloccato l'ingresso ai banchi dell'aeroporto.