I Boeing 737 non volano e Ryanair taglia il personale

DUBLINO - Il numero uno della Ryanair, Michael O'Leary, non ha escluso oggi tagli al personale della compagnia aerea irlandese a basso costo se le autorità bloccheranno i Boeing 737 Max oltre il previsto a causa delle indagini sulle due sciagure che hanno coinvolto questo modello.

Commentando i risultati trimestrali, O'Leary si è lamentato dell'impatto dei ritardi sul ritorno in servizio dei Boeing 737 Max, un elemento chiave quest'ultimo nella strategia della compagnia per fermare il recente declino della sua performance finanziaria.

La Ryanair, ricorda il Guardian, ha ordinato 135 aerei 737 Max e attende la consegna dei primi cinque in autunno, ma non potrà utilizzarli finché le autorità non daranno il via libera a questo modello.

La compagnia, ha inoltre avvertito O'Leary, potrebbe abolire le rotte interne britanniche se il regno uscirà dall'Ue senza un accordo con Bruxelles.