Attacco hacker, Equifax patteggia 700 milioni di dollari

NEW YORK - Equifax, società americana che valuta la solvibilità di chi desidera accedere a un credito al consumo, ha raggiunto un accordo per lasciarsi alle spalle le indagini federali e statali per l'attacco hacker del 2017 che ha messo a rischio i dati personali di oltre 140 milioni di persone.

In base all'intesa Equifax pagherà 700 milioni di dollari, di cui 425 milioni per compensare i consumatori, 175 milioni a 48 stati americani e 100 milioni al dipartimento per la tutela finanziaria dei consumatori. Equifax si impegna anche a spendere almeno 1 miliardo di dollari per migliorare la sicurezza dei dati.

Equifax è in possesso dei dati più sensibili, quelli indispensabili per il furto di identità. Insieme a Experia e TransUnione, Equifax è uno dei tre big che raccolgono le informazioni finanziarie dei consumatori, assegnando un punteggio in base alla loro bontà di credito: più il punteggio è alto più è facile per i clienti avere accesso al credito.